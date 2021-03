Santa Ninfa: Piccolo altare di san Giuseppe al palazzo municipale

SANTA NINFA. Un piccolo altare dei pani di san Giuseppe (compatrono della cittadina) è stato simbolicamente allestito, nei giorni scorsi, al palazzo municipale per volontà dell’amministrazione comunale. Realizzato dalle sapienti mani di un gruppo di devoti, l’altare in miniatura fa bella mostra di sé nell’androne del Municipio, al piano terra. Anche quest’anno, infatti, a causa delle restrizioni imposte per il contenimento della pandemia, non è stato possibile allestire il tradizionale altare di impianto rinascimentale che viene abitualmente addobbato nel salone del centro sociale. L’amministrazione civica ha comunque voluto dare un segnale di salvaguardia delle tradizioni: la festa di san Giuseppe, oltre a celebrare il santo falegname (padre vicario di Cristo), evoca il rito ancestrale della preparazione del pane, e quindi quello della coltivazione del grano, fondamento della cultura contadina.

