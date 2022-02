Reading Time: 2 minutes

Santa Ninfa-Partanna: L’associazione «La combriccola del Blasco» apre l’anno sociale con l’ingresso dei nuovi soci

Dopo avere recentemente rinnovato i suoi organismi dirigenti, l’associazione di crapuloni «La combriccola del Blasco» ha ufficialmente aperto l’anno sociale 2022 con l’iscrizione dei nuovi aderenti al sodalizio. Ad ospitare la conviviale è stata una tenuta privata nelle ubertose campagne tra Santa Ninfa e Partanna, comuni dai quali provengono i soci. All’insegna del motto «Primum vivere, deinde crapulari», i buongustai si sono lasciati deliziare il palato dai succulenti piatti della casa: risotto ai frutti di mare, orata al cartoccio con contorno di patate al forno, sfuriata di dolci alla ricotta e torta alla crema, il tutto innaffiato da vino Pinot grigio-Catarratto, che i commensali hanno tracannato con la solita verve.

I nuovi soci del sodalizio sono l’avvocato Vito Bianco e il ragioniere Vincenzo Rossello, i quali hanno versato la quota annuale richiesta dall’associazione: cinque chili di salsiccia a testa, che saranno ovviamente consumati, arrostiti sulla brace di legna d’ulivo, quanto prima. La «Combriccola» ha anche un nuovo socio onorario: si tratta di don Vincenzo Aloisi, parroco di Santa Ninfa, il quale si è idealmente spogliato dell’abito talare per degustare anch’egli i manicaretti preparati dalla pregiata cucina della tenuta. «Sono qui – ha commentato don Vincenzo – non come guida spirituale, ma come amante della buona tavola». Ai nuovi soci e a don Vincenzo Aloisi hanno dato il benvenuto i componenti del Consiglio direttivo: Michele Gullo (presidente), Rosario Pellicane (vicepresidente), Luciano Pernice (segretario), Angelo Li Vigni (tesoriere) e Vincenzo Di Stefano (consigliere). Il direttivo, ancora una volta ha voluto precisare che l’unico scopo statutario dell’associazione è la promozione della gozzoviglia in tutte le sue forme.

