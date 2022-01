Santa Ninfa: Panchine e graffiti con il bilancio partecipato; due i progetti finanziati

Sono due i progetti che saranno finanziati con i fondi del bilancio partecipato, lo strumento con il quale cittadini e associazioni locali vengono coinvolti nel processo decisionale di allocazione di una quota (il 2 per cento) delle risorse finanziarie che annualmente la Regione destina al Comune. A deciderlo è stata l’assemblea dei cittadini, appositamente convocata dal presidente del Consiglio comunale Carlo Ferreri, e chiamata a pronunciarsi sui progetti che erano stati presentati: quello proposto dall’associazione culturale-ricreativa «Image & music», denominato «Panchine letterarie», finalizzato alla realizzazione di quattro panchine da collocare in diversi punti del centro urbano (sulle panchine verranno incisi i versi di alcuni tra i più grandi poeti e le frasi tratte dai libri di grandi romanzieri); il secondo proposto dall’associazione «Sapori & saperi» e denominato «Graffiti su asfalto», che prevede invece la realizzazione, nel piazzale antistante la chiesa di Cristo risorto, di una serie di graffiti sull’asfalto che rievocano antichi giochi popolari, di cui saranno protagonisti i bambini.

Dopo l’approvazione delle proposte, gli uffici del Comune hanno rimodulato i preventivi di spesa in base alla somma a disposizione (14.790 euro); somma che è stata poi ripartita dalla Giunta municipale, che ha assegnato 8.700 euro al primo progetto e 6.090 al secondo.

