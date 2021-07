Santa Ninfa: Nuovo appuntamento al «Sikano fest» con il concerto «Vivacidade trio»

Nuovo appuntamento domani, sabato 31 luglio, con la quarta edizione del «Sikano fest», la rassegna di libri, teatro e musica organizzata dal Comune di Santa Ninfa con il supporto di vari enti, tra i quali la Rete museale e naturale belicina e la Riserva naturale «Grotta di Santa Ninfa». Quest’anno il tema della kermesse è «Sicilia: partenze, approdi, ripartenze».

Alle 21, al castello di Rampinzeri, è in programma il concerto «Vivacidade trio» del fisarmonicista Pietro Adragna, che sarà accompagnato dalla voce di Angela Nobile (ospite d’eccezione), dalla chitarra di Giuseppe Sinacori e dal basso di Leo De Santi (in allegato la locandina).

Dalle 20 alle 22 sarà possibile visitare il centro «Esplora-Ambiente» della Riserva naturale gestita da Legambiente.

Per informazioni e visite guidate si può chiamare il Comune di Santa Ninfa (0924.992202), la Riserva naturale «Grotta di Santa Ninfa» (329.8620473), il museo della preistoria (349.4034740) o il museo dell’emigrazione (348.7986719).

Mi piace: Mi piace Caricamento...