SANTA NINFA. Definito il cartellone degli spettacoli e degli appuntamenti ricreativi e culturali dell’estate santaninfese.

L’amministrazione comunale ha scelto tra le proposte pervenute nelle scorse settimane, quelle ritenute meritevoli di accoglimento. Si apre mercoledì 21 luglio, al castello di Rampinzeri, con la proiezione del cortometraggio di Fabio Pannetto «Neurosis», a cura dell’associazione «Sapori e saperi». Il 22 luglio, nel parco-giochi di piazza Cristo risorto, lo spettacolo per bambini «Kids summer party» dei «Balloon man». Il 28 luglio, per il «Cinema sotto le stelle», il film «Odio l’estate» di Massimo Venier. Il 30 luglio, in piazza Libertà, il concerto di musica leggera della banda «Bellini» di Salemi in collaborazione con l’associazione «Arias Giardina». Il 3 agosto la proiezione di «Jumanji: the next level» di Jake Kasdan. Il 5 agosto si fa bisboccia con il «Birra food fest»; anima la «Shacqualattooga band», a cura dell’associazione «Il geko». L’8 agosto, al parco-giochi, «Divertiamoci insieme», con trampolieri, mascotte, giochi di prestigio, gonfiabili e giochi per bambini. L’11 agosto, nel viale Mattarella, il cabaret di Antonio Pandolfo, sul palco con «Mi siddia». Ancora cabaret il 22, con «Piacere, noi siamo i Badaboom». Il 23 agosto la commedia dialettale di Elio Indelicato «La vera storia della guerra di Troia». Il 25 agosto, musica sotto le stelle con il duo Tom & Gerry e l’esibizione della scuola di ballo «Dna». Il 26 l’associazione «Il geko» raddoppia con il «Wine fish fest» e la musica della «Legendario tropical band». Il 27 agosto la commedia dialettale di Salvatore Bascio «2020, l’annu di lu coronavirus».

In programma anche la quarta edizione del «Sikano fest», la rassegna di libri, teatro e musica quest’anno “spalmata” nell’arco di un mese. Appuntamenti al castello di Rampinzeri il 25 luglio, il 31 luglio, il 18 agosto e il 28 agosto. I dettagli nei prossimi giorni.

