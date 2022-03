Santa Ninfa: Convocato il Consiglio comunale per l’approvazione del bilancio

Reading Time: < 1 minute

SANTA NINFA. Il presidente del Consiglio comunale, Carlo Ferreri, ha convocato l’assemblea civica per le 20,30 di mercoledì 30 marzo. Il punto più importante all’ordine del giorno è quello relativo all’approvazione del bilancio di previsione 2022. L’aula sarà chiamata anche a dare il proprio placet alla modifica del regolamento per la disciplina del cosiddetto «canone unico patrimoniale» (che ha accorpato e sostituito le vecchie imposte sull’occupazione del suolo pubblico e sulla pubblicità), alla delibera di verifica della quantità e qualità delle aree comunali destinate alle attività produttive e terziarie, e al Dup, il documento di programmazione che indica gli indirizzi strategici ed operativi per l’anno in corso. (Nella foto d’archivio, una seduta del Consiglio comunale)

