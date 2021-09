Santa Ninfa: Convocato il Consiglio comunale per alcune variazioni di bilancio

Il presidente del Consiglio comunale, Carlo Ferreri, ha convocato l’assemblea civica, in seduta urgente, per le 16,30 di domani, giovedì 9 settembre. All’ordine del giorno, oltre alle rituali comunicazioni, alcune variazioni di bilancio e l’aggiornamento del Dup, il documento unico di programmazione, nella parte relativa alle opere pubbliche. Ciò perché le variazioni riguardano i finanziamenti del Ministero dell’Istruzione per l’adeguamento antisismico degli istituti scolastici cittadini.

