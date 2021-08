Santa Ninfa: Centro estivo per bambini e adolescenti; conclusa la prima fase, si riprende il 23 agosto

Si è conclusa la prima fase delle attività del centro estivo che coinvolge una settantina di bambini e adolescenti.

Il campus, che riprenderà il 23 agosto e durerà fino al 3 settembre, è gestito dall’associazione «Sapori e saperi», il cui progetto ludico-ricreativo (denominato «E…state con noi 2021») si è aggiudicato la specifica selezione indetta dal Comune, che per finanziare il centro estivo ha utilizzato i fondi assegnati dal Dipartimento delle Pari opportunità e della Famiglia.

Bambini e adolescenti sono impegnati in diverse attività: dallo sport ai laboratori ricreativi, dalle attività culinarie a quelle ludico-artistiche, dai giochi di animazione alle passeggiate naturalistiche, dalle visite ai musei a quelle negli agriturismi locali, per finire con le escursioni finalizzate a conoscere il territorio. Il progetto, altamente inclusivo, vede anche la partecipazione di bambini disabili, che vengono seguiti da appositi operatori qualificati. Con l’associazione «Sapori e saperi» collaborano anche otto giovani animatrici volontarie.

«L’istituzione del centro estivo – spiega il sindaco Giuseppe Lombardino – mira ad offrire alle famiglie un servizio di qualità del tutto gratuito. Un servizio che coniuga, in totale sicurezza, socialità e apprendimento». «Bambini e ragazzi – aggiunge Liliana Giacalone, presidente dell’associazione – vengono impegnati in diverse attività che ne stimolano la socialità e la creatività, oltre a favorire la conoscenza degli altri e del proprio territorio».

