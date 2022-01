Anniversario del terremoto, convocato il Consiglio Comunale

Il presidente Carlo Ferreri ha convocato il Consiglio comunale per le 19,30 di venerdì 14 gennaio, per commemorare il cinquantaquattresimo anniversario del terremoto che nel 1968 sconvolse la Valle del Belice. All’ordine del giorno, appunto, il ricordo di quel tragico evento.

La seduta si terrà nel rispetto delle misure di prevenzione per il contenimento dell’epidemia da Covid.

Mi piace: Mi piace Caricamento...