Santa Ninfa: Al «Sikano fest» tocca al teatro. Paolo D’Anna porta in scena il genio ribelle di Caravaggio

Nuovo appuntamento domani, mercoledì 18 agosto, con la quarta edizione del «Sikano fest», la rassegna di libri, teatro e musica organizzata dal Comune di Santa Ninfa con il supporto di vari enti, tra i quali la Rete museale e naturale belicina e la Riserva naturale «Grotta di Santa Ninfa». Quest’anno il tema della kermesse è «Sicilia: partenze, approdi, ripartenze».

Alle 21,30, al castello di Rampinzeri, tocca al teatro. In scena ci sarà Paolo D’Anna (nella foto), con il suo monologo «Caravaggio, un genio ribelle». «Quella di Caravaggio – spiega D’Anna – è una storia fatta di luci ed ombre, come se fosse venuta fuori da uno dei suoi celebri dipinti, in cui la luce pare lotti contro il buio».

A seguire, una degustazione di vini del territorio. Dalle 18 alle 20 sarà possibile visitare il museo della preistoria; dalle 20 alle 22, invece, il centro «Esplora-Ambiente» della Riserva naturale gestita da Legambiente.

A chiudere il «Sikano fest» 2021 sarà, il 25 agosto, la scrittrice Catena Fiorello, che presenterà il suo ultimo romanzo, «Amuri».

Per informazioni e visite guidate si può chiamare il Comune di Santa Ninfa (0924.992202), la Riserva naturale «Grotta di Santa Ninfa» (329.8620473), il museo della preistoria (349.4034740) o il museo dell’emigrazione (348.7986719).

Mi piace: Mi piace Caricamento...