Salemi, scuole aperte dopo la nuova ordinanza della Regione

Da domani si torna in presenza tra i banchi

Venuti: “Pasticcio-Musumeci, governatore in confusione”

Da domani lezioni nuovamente in presenza nelle scuole di Salemi (Trapani). Una nuova ordinanza emanata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, infatti, abroga una norma contenuta in un precedente provvedimento dello stesso governatore: la nuova norma toglie ai sindaci delle zone arancioni, come Salemi, la possibilità di chiudere gli istituti. In virtù di questa novità introdotta dalla Regione Siciliana, quindi, il sindaco di Salemi ha revocato la precedente ordinanza di chiusura delle scuole fino al 22 gennaio: da domani si tornerà in classe.

