Salemi, inaugurato il primo asilo nido comunale

Venuti: “Sostegno alle giovani coppie”

Inaugurato l’asilo nido comunale di Salemi, in provincia di Trapani. La struttura, la prima nella storia della città, sarà gestita per un anno dalla cooperativa ‘Nido d’argento’, che si è aggiudicata il bando del Comune, e ospita otto bambini di età compresa tra i 12 mesi e i tre anni individuati attraverso una graduatoria stilata in base ai parametri economici delle famiglie. L’investimento complessivo del Comune di Salemi, che ha fornito anche i locali e gli arredamenti per le aule del plesso Montanari, è di sessantamila euro per un anno. All’interno dell’asilo nido tre figure: un educatore, un ausiliare e un coordinatore.

