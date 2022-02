Salemi. Giovedì e domenica torna il Carnevale. Special guest Nanà Gulino

Reading Time: 2 minutes

Giovedì e domenica torna il Carnevale di Salemi. Due appuntamenti per bambini e grandi

Special guest Nanà Gulino

Musica, animazione, coriandoli e le mascotte Disney per i bambini, ma anche un’area dedicata allo street food, la verve del cantante Nanà Gulino e il sound del gruppo Crazy Duck nella giornata dedicato ai più grandi. Sono alcuni degli ingredienti del Carnevale 2022 di Salemi, organizzato dall’amministrazione comunale e affidato all’associazione Global Music. Due gli appuntamenti in programma: giovedì 24 febbraio al castello normanno-svevo, a partire dalle 16, il ‘Carnevale dei Bambini’; domenica 27 febbraio, in piazza Alicia, allo stesso orario, ‘Carnevale in piazza’.

Il pomeriggio dedicato ai più piccoli trascorrerà con la musica di dj Francesco Russo e la simpatia dei clown e delle mascotte Disney. Coriandoli, bolle di sapone e zucchero filato faranno da contorno a un pomeriggio di allegria. Presenti anche i Giardinieri di Salemi, la storica maschera della città che sarà protagonista anche domenica. Nella giornata dedicata ai più grandi saliranno sul palco Nanà Gulino e i Crazy Duck, in un pomeriggio all’insegna del divertimento che culminerà con il premio alla migliore maschera. L’ingresso agli spettacoli sarà consentito solo con Green pass, mentre per il ‘Carnevale dei bambini’ gli accompagnatori dovranno essere muniti anche di mascherina.

“Dopo due anni di stop forzato torna il carnevale di Salemi – dicono il sindaco, Domenico Venuti, e l’assessore al Turismo e allo spettacolo, Vito Scalisi -. Un momento di svago e sano divertimento, con l’auspicio che rappresenti un simbolico ritorno alla normalità ma con tutti gli accorgimenti e le precauzioni che sono ancora necessari per un evento in piena sicurezza”.

