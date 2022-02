Reading Time: 2 minutes

Salemi, due finanziamenti Pnrr da 5 milioni di euro per l’edilizia residenziale pubblica.

Venuti: “Segnale di vicinanza dell’Europa ai cittadini”.

Il Comune di Salemi (Trapani) centra due finanziamenti da cinque milioni di euro ciascuno per la riqualificazione degli edifici di edilizia residenziale pubblica con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) attraverso il bando ‘Sicuro, verde, sociale’.

Il primo progetto, del valore esatto di quattro milioni e 960mila euro, era stato presentato dal Comune e dall’Istituto autonomo case popolari di Trapani: i due enti avevano sottoscritto un accordo di collaborazione che aveva portato alla presentazione della domanda di finanziamento per il complesso di via Rocche San Leonardo, che da anni attende un intervento di rigenerazione urbana. L’intesa era stata presentata a dicembre dal sindaco di Salemi, Domenico Venuti, e dal presidente dell’Iacp Trapani Vincenzo Scontrino. Il secondo progetto, che prevede una spesa di cinque milioni di euro, è stato presentato autonomamente dal Comune di Salemi e consentirà la riqualificazione degli edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti nel centro storico. Con questo piano saranno riammodernati complessivamente 27 alloggi suddivisi tra le vie M. Torralta, Baudanza, Passalacqua–Causi e Tommaso Terranova.

“Abbiamo raggiunto un risultato importantissimo – afferma Venuti -. La riqualificazione degli alloggi di via Rocche San leonardo e del centro storico è il primo segnale concreto di vicinanza dell’Europa ai Comuni, e quindi ai cittadini, che vogliono venire fuori dalla crisi pandemica. Bene anche l’intesa con l’Iacp, ottimo esempio di collaborazione tra istituzioni”.

