Salemi, al via il progetto “Donne in cammino”

Venuti: “Ulteriore strumento a supporto di chi è in difficoltà”

Potenziare i servizi di ascolto e assistenza in favore delle donne, aumentando in loro la consapevolezza e il controllo sulle proprie decisioni riguardo alla vita privata e sociale. Questo l’obiettivo di “Donne in cammino”, iniziativa messa in campo dall’associazione Cotulevi (Contro tutte le violenze) a partire da settembre e che si protrarrà fino a dicembre presso lo sportello d’ascolto antiviolenza Diana, nato dalla partnership con l’amministrazione comunale di Salemi. Dopo un periodo di formazione degli operatori selezionati, saranno organizzati percorsi di segretariato sociale, laboratoriale e di conoscenza delle aziende locali a beneficio delle donne vittime di violenza o in situazione di difficoltà del territorio di Salemi. Il progetto, inoltre, prevede il potenziamento dei servizi di ascolto e assistenza già erogati dallo sportello che si trova al piano terra del chiostro di Sant’Agostino di Salemi.

