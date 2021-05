RITORNA IL COUS COUS FEST!

DOMANI, LUNEDÌ 10 MAGGIO ALLE ORE 18:30 COUS COUS LIVE SHOW SUL WEB

TRA GLI OSPITI LE BLOGGER SONIA PERONACI E CHIARA MACI E LELLO ANALFINO

VERRA’ LANCIATO IL CAMPIONATO ITALIANO CONAD, TUTTO ON LINE



Domani, lunedì 10 maggio, alle ore 18:30 sulla pagina Facebook e sul canale Youtube appuntamento con il Cous Cous Fest Live Show. All’iniziativa, una co-produzione Feedback e TeleSud, parteciperanno il sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino e l’assessore comunale al turismo Nino Ciulla insieme a tanti ospiti, amici del festival: da Sonia Peronaci a Paolo Vizzari, da Filippo La Mantia a Lello Analfino, da Chiara Maci ad Annalisa Cavaleri insieme ai supporters del festival: Conad, Bia, UniCredit e ICare. In occasione dell’appuntamento, condotto da Sasà Salvaggio e Stefania Renda, verrà lanciato il Campionato italiano Conad Cous Cous Fest 2021, riservato a chef professionisti provenienti da tutta Italia che potranno inserire le loro candidature on line, sul sito www.couscousfest.it.

Gli chef selezionati si sfideranno live a San Vito Lo Capo in occasione del Cous Cous Fest, in programma dal 17 al 26 settembre prossimi. Appuntamento lunedì 10 maggio alle ore 18:30 su https://www.facebook.com/CousCousFest o sul canale Youtube del festival! Lo show andrà in onda e in streaming anche su TeleSud.