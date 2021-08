Ristorante “Old Wild West” a Marsala: il plauso di CIFA Trapani

L’impresa che gestisce il ristorante “testimonial” della contrattazione collettiva intersettoriale

Plauso da parte del responsabile della Segreteria provinciale di C.I.F.A. Italia, Gaspare Ingargiola, e di tutto il comitato direttivo della Confederazione, per la nuova apertura del ristorante “Old Wild West” a Marsala (in Piazza Piemonte e Lombardo n. 25F).

“I nostri più floridi auguri e ringraziamenti ai Titolari. Si tratta –ha spiegato Ingargiola- di una realtà aziendale ed imprenditoriale che non lascia spazio ed indugi ad una equilibrata attività in cui le parti sociali diventano parte integrante dello sviluppo territoriale. Essa rappresenta un’”impresa testimonial” a favore dei lavoratori dipendenti nell’ applicazione degli strumenti di utilità sociale, nella bilateralità nella sanità integrativa e nella formazione professionale finanziata, il tutto –ha concluso Ingargiola- grazie alla contrattazione collettiva intersettoriale C.I.F.A. Italia/Snalv Confsal”.

“Old Wild West” è la più grande catena di steak house d’Italia. Il ristorante, presente in diversi Paesi (Italia, Belgio, Francia, Svizzera e Australia) conta oltre 6.000 dipendenti, particolare per il suo arredamento ispirato allo stile far west. Il ristorante “Old Wild West” di Marsala, il secondo in Sicilia dopo quello già esistente a Caltanissetta, è gestito da tre famiglie di imprenditori siciliani: Modica (Mazara del Vallo), Patti (Caltanissetta) e Sinatra (Caltagirone).

