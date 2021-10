REGIONE. LO CURTO (UDC), CON RISORSE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE FINANZIATE DUE OPERE PUBBLICHE A CALATAFIMI SEGESTA

REGIONE; OPERE PUBBLICHE: LO CURTO (UDC), CON RISORSE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE FINANZIATE DUE OPERE PUBBLICHE A CALATAFIMI SEGESTA, 300 MILA EURO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO E 1,450 MILIONI PER IL CAMPO SPORTIVO

“La nuova rimodulazione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, varata dalla Giunta regionale, finanzia la realizzazione di due importanti opere nel comune di Calatafimi Segesta. Si tratta dell’efficientamento energetico del Palazzo municipale con uno stanziamento di 303.978,54 euro e dei lavori di ammodernamento, riqualificazione e adeguamento del Campo sportivo di contrada Sasi con uno stanziamento di 1,450 milioni di euro. Sono soddisfatta per l’importante risultato raggiunto, frutto del lavoro svolto da me in Commissione Bilancio dell’Ars dove è stato operato un screening delle opere cantierabili, rispetto alla iniziale proposta di finanziamento prevista dalla Giunta regionale. Tra queste sono state inserite le due opere pubbliche di Calatafimi Segesta già dotate di progettazione esecutiva. Un attento lavoro di ascolto delle Istituzioni locali consente di tracciare il percorso più idoneo per finanziare i progetti. Nel mio ruolo di parlamentare regionale seguo da vicino il lavoro di sindaci e amministrazioni della provincia trapanese in maniera da assicurare che il lavoro di programmazione trovi poi sbocco nei finanziamenti e nei bandi comunitari che garantiscono quel surplus di risorse per realizzare importanti opere utili allo sviluppo del territorio”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

Mi piace: Mi piace Caricamento...