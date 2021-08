Referendum per la “Giustizia giusta”, l’UDC organizza banchetti per la raccolta firme anche a Trapani

In viale Regina Margherita, dalle 9:30 alle 12:30 e a Piazzetta Saturno, dalle 19:00 alle 23:30 di sabato 21 agosto 2021.

Anche l’Udc provinciale si mobilita per i sei referendum sulla Giustizia. Il commissario

provinciale Fabio Bongiovanni ed il Consigliere comunale di Trapani Avv. Alberto

Mazzeo, annunciano infatti di aver organizzato un tavolino di Raccolta firme a Trapani

città, al quale saranno presenti assieme ad altri attivisti e militanti di tutta la provincia,

questo sabato di mattina dalle 9,30 alle 12,30 in Viale Regina Margherita a fianco

l’ingresso principale della Villa comunale e, nel pomeriggio fino alla sera dalle 19,00

alle 23,30 nel cuore del Centro storico, nella storica piazzetta Saturno.

Tutti i cittadini potranno così venire ad informarsi sui contenuti delle proposte e, se

vorranno, potranno sottoscrivere le sei proposte di quesiti referendari riguardanti:

Riforma del CSM, Responsabilità diretta dei magistrati, Equa valutazione dei

magistrati, Separazione delle carriere dei magistrati, Limiti agli abusi della custodia

cautelare, Abolizione del decreto Severino, portando con sé un valido documento di

riconoscimento.

“Siamo qui, anche noi in piazza a Trapani coi trapanesi, ma altrettanto sta accadendo

in altre città d’Italia, per raccogliere firme per la giustizia e, aspetto fondamentale, per

aiutare il governo e per dare parola ai cittadini sulla riforma in modo da aprire con

loro anche un confronto di idee costruttivo e metterci in ascolto dei sentimenti profondi

della società nella quale viviamo ed operiamo ” – dichiara Fabio Bongiovanni.

“Ormai – dice – siamo ben oltre le 450.000 firme già raccolte nel Paese fra tutti i

componenti del Comitato, ovvero noi, i Radicali che ne sono i promotori, la Lega e tutti

gli altri, che ci credono, perché qui non ci sono colori di appartenenza su un

referendum, ma la volontà di avere una giustizia migliore per tutti e la città di Trapani

sicuramente saprà dare il suo contributo ancora una volta valido e generoso a questa

importante iniziativa di democrazia”.

“Un’iniziativa importante, – aggiunge il Consigliere comunale di Trapani Alberto

Mazzeo, il quale materialmente sarà l’autenticatore delle sottoscrizioni che si

raccoglieranno – che serve anche per dare un credito sempre più importante ai

magistrati. Riteniamo sia fondamentale dare la possibilità a tutti i cittadini di

esprimersi, con Referendum, sulla giustizia nel nostro Paese. L’unico modo per farlo,

naturalmente, è sottoscrivere i quesiti per richiedere i sei referendum, così come

previsto dalla nostra Carta Costituzionale”. “Chiaramente – prosegue – la raccolta

firme del referendum non è e non può mai essere contro la magistratura ma promagistratura, per ricreare quel tessuto sociale fecondo tra i cittadini, magistrati e la

politica. Quindi un fattore di positività, noi la vediamo con questo aspetto”.

“La raccolta delle firme sta andando benissimo, oltre le attese.” Lo ha detto il

segretario nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa partecipando a Roma al gazebo per la

raccolta delle firme per i referendum sulla giustizia nel corso di una analoga iniziativa

organizzata dal partito centrista anche nella capitale. “Da parte nostra – ha aggiunto

Cesa – c’è una adesione convinta al referendum, e una convinzione forte nello

strumento referendario, che è quello più democratico che la Costituzione ci mette a

disposizione. Io credo – ha proseguito – che solo i cittadini in questo momento possano

cambiare le regole del gioco, soprattutto in una materia delicata come la giustizia. Noi

abbiamo anche bisogno di riavvicinare i cittadini alla giustizia”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...