Presentazione del nuovo Direttivo AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) sez. del Foro di Marsala

Venerdì 24 settembre, a seguito del rinnovo del Direttivo A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati) – sezione di Marsala – si è tenuto un primo incontro sui principali temi che saranno oggetto di iniziative formative nel corso del prossimo anno forense 2021-2022.

Del neo-Direttivo fanno parte l’Avv. Vito MANNONE (Presidente), l’Avv. Maria Elena BIANCO (vice-Presidente), l’Avv. Giovannella LICARI (Tesoriera), l’Avv. Salvatore ROMANO (Delegato Nazionale e già Presidente uscente), l’Avv. Francesca FONTANA, l’Avv. Antonino GIUSTINIANO, l’Avv. Fabio PACE e l’Avv. Gabriele TRANCHIDA.

Nel corso dell’incontro si è parlato dei temi che meriterebbero prioritaria attenzione, in sede locale e nazionale: in particolare, le questioni attinenti ai tempi di liquidazione del gratuito patrocinio a spese dello Stato (attualmente ancora troppo lunghi), certamente

incongruenti con le esigenze che (soprattutto oggi) caratterizzano la Professione Forense e quelle dei giovani avvocati in primis. Tra le iniziative che A.I.G.A. Marsala intenderebbe promuovere, inoltre, vi è quella tesa all’incentivazione alle procedure alternative di risoluzione delle controversie che aiuterebbero – non poco – a velocizzare i tempi di definizione dei contenziosi civili, convinti tuttavia della persistente necessità di una riforma più “strutturata” della giustizia italiana, ormai da troppo tempo vanamente attesa.

Quest’ultimo anno e mezzo di emergenza sanitaria, purtroppo, ha duramente colpito tutti e soprattutto la giovane Avvocatura italiana. A.I.G.A. Marsala avvia un nuovo calendario di eventi anche con l’auspicio che, in occasione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nella prospettiva di una nuova ripartenza, un futuro migliore possa finalmente attendere questo Paese, la sua Giustizia e con essa l’Avvocatura.

Mi piace: Mi piace Caricamento...