Presentato il calendario Paceco African Fashion del locale Centro di Accoglienza per Immigrati.

L’eroina è Deborah, una donna scappata come tanti suoi connazionali dal caos che regna nel suo Paese, la Nigeria. Determinata a raggiungere l’Italia ha affrontato un lungo quanto pericoloso viaggio. Con grande coraggio ha sfidato la violenza dell’uomo, le insidie del deserto e le onde del mare. Per Deborah, forte e resiliente, altruista ed estroversa il peggio sembra essere passato, a giorni lavorerà in una casa di moda di Catania come aspirante stilista.

In tanti hanno creduto in lei e dato una mano alla realizzazione del suo grande sogno, ad iniziare dal Presidente della Cooperativa Sociale Badia Grande che ha incaricato la Hermes TV di realizzare tre storytelling (la sartoria, lo shooting fotografico, il calendario) nell’ambito di una collana di video che raccontano storie di immigrati a lieto fine, ovvero spaccati di vita quotidiana degli ospiti dei centri di accoglienza della provincia di Trapani. Il progetto del Centro di Accoglienza di Paceco si è articolato in diversi step: la scelta dei tessuti etnici, la realizzazione degli abiti in sartoria, la promozione degli stessi con uno shooting fotografico, una mostra degli scatti più belli ed un calendario celebrativo dell’evento Paceco African Fashion. Il tutto ha contribuito a far ottenere una proposta di lavoro che potrebbe cambiare in positivo il futuro di Deborah.

L’offerta di lavoro rappresenta una grossa opportunità, conquistata con l’intraprendenza e la creatività dalla giovane nigeriana che insegue il sogno della propria vita, quello di creare abiti. Arrivata in Italia Deborah ha subito conquistato il ruolo di leader fra le 8 ragazze ospitate dal Centro di Accoglienza di Paceco, gestito dalla Cooperativa Sociale Badia Grande. Ha impiegato i suoi primi risparmi per acquistare una macchina da cucire, stoffe, aghi, filo, bottoni ed accessori vari con i quali ha realizzato le sue prime creazioni. Ben presto un locale dell’ex agriturismo “La Concordia” (sede del Centro Sai di Paceco) ha assunto le sembianze di una piccola sartoria artigianale. La sua passione è stata contagiosa, e per certi versi anche “miracolosa” per alcune compagne di sventura che hanno subito violenze di ogni genere prima di incontrarsi casualmente nel Centro di accoglienza. E’ riuscita ad abbattere il muro della diffidenza, instaurando solidi legami e forti rapporti interpersonali che vanno ben oltre l’amicizia. Qui, alla periferia di Paceco, l’integrazione multietnica è realtà, grazie al lavoro svolto dagli operatori della Cooperativa Sociale Badia Grande che hanno saputo instaurare un clima familiare in un’oasi dove regna la serenità