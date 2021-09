Petrosino. Vaccinazione anti-Covid, messaggio del Sindaco Giacalone: “E’ arrivato il tempo di fare un ulteriore sforzo”

Campagna di vaccinazione anti-Covid, messaggio alla cittadinanza del Sindaco

Giacalone: “E’ arrivato il tempo di fare un ulteriore sforzo”

Prosegue fino al 30 settembre la campagna vaccinale anti-Covid a Petrosino. E in vista dei prossimi appuntamenti con la somministrazione dei vaccini il Sindaco Gaspare Giacalone lancia un messaggio ai cittadini petrosileni. Ecco di seguito il testo integrale:

“Care cittadine e cari cittadini, come sapete da alcune settimane è in corso a Petrosino la campagna vaccinale anti-Covid per fermare questo virus che da un anno e mezzo ha di fatto cambiato il nostro modo di vivere. Devo dire, con soddisfazione, che la nostra comunità ha risposto bene all’iniziativa messa in campo dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani e i numeri relativi alla somministrazione delle dosi sono confortanti. Ma adesso è arrivato il tempo di fare un ulteriore sforzo per far sì che il più ampio numero di petrosileni si vaccini per vincere la “guerra” contro il Covid. Ed è per questo che mi rivolgo a tutti coloro che non si sono ancora vaccinati. Vi invito, rispettando sempre la vostra libertà di scelta, di vaccinarvi per dare un freno a questo virus. Ne va della salute di tutti noi. Fino al 30 settembre sarà attivo l’hub vaccinale presso il Poliambulatorio di via Cafiso: il personale Asp vi accoglierà ogni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato. In alternativa, potete sempre rivolgervi per la vaccinazione anche ai vostri medici di base. Vi ricordo anche che se non raggiungiamo una certa percentuale di persone vaccinate il nostro Comune potrebbe essere dichiarato zona arancione o anche zona rossa con tutte le conseguenze del caso sui nostri movimenti e con possibili chiusure per le nostre attività commerciali: uno scenario, questo, che metterebbe nuovamente a dura prova la nostra economia. E questo non possiamo permettercelo. Ce la possiamo fare. Restiamo uniti. Forza Petrosino, mostriamo ancora una volta di essere un passo avanti!”.

