Petrosino. Tari 2022, via libera della Giunta comunale alle agevolazioni per le utenze domestiche

Tari 2022, via libera della Giunta comunale alle agevolazioni per le utenze domestiche

Previste riduzioni della parte variabile della Tariffa comprese tra il 30% e il 100% in base all’indicatore Isee

Via libera della Giunta Municipale di Petrosino alle agevolazioni per la riduzione della Tari 2022 in favore delle utenze domestiche. L’Amministrazione comunale ha approvato il relativo regolamento, che nei prossimi giorni passerà al vaglio del Consiglio Comunale. Si tratta di un intervento che punta a mitigare le difficoltà economiche e sociali delle famiglie provocate dalla pandemia da Covid-19.

Nel dettaglio, il regolamento approvato dalla Giunta prevede un abbattimento della quota variabile della Tari 2022 proporzionata all’indicatore Isee nel seguente modo:

Riduzione del 100% della quota variabile della Tari per i nuclei familiari con indicatore Isee non superiore a 5 mila euro; Riduzione del 50% della quota variabile della Tari per i nuclei familiari con indicatore Isee compreso tra € 5.000,01 e €. 10.000,00; Riduzione del 30% della quota variabile della Tari per i nuclei familiari con indicatore Isee compreso tra € 10.000,01 e €. 15.000,00.

Dopo l’esame e l’eventuale approvazione del Regolamento da parte del Consiglio comunale verrà pubblicato un apposito avviso sul sito internet del Comune di Petrosino contenente tutte le informazioni necessarie per la presentazione della richieste di agevolazione.

