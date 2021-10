Petrosino punta alla mobilità sostenibile: pista ciclopedonale da Sibiliana fino a Torrazza

Il Sindaco Gaspare Giacalone annuncia nuovi progetti per Petrosino.

Petrosino avrà una pista ciclopedonale , da Sibiliana fino a Torrazza. Inoltre, la Piazza di Biscione diventerà più bella con un nuovo look e un notevole intervento di decoro urbano. Il progetto per un ammontare di circa 1,6 milioni di euro è oramai esecutivo; pronto per essere finanziato, per la gara d’appalto e per l’avvio dei lavori. La Regione, la Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali, il CONI hanno espresso tutti parere favorevole. E ora, al termine di tale percorso burocratico autorizzativo, anche la Giunta Comunale ha definitivamente approvato il tutto. Questo è un altro dei 10 grandi progetti inclusi del programma amministrativo del Sindaco e della Giunta, che viene rispettato in pieno. Il Sindaco mira a far diventare realtà una mobilità sostenibile che consentirà di valorizzare ulteriormente il litorale, sia dal punto vista paesaggistico che ambientale.

