Petrosino. Politiche sociali, finanziato il progetto di “Assistenza domiciliare per anziani e disabili”

Reading Time: < 1 minute

Politiche sociali, finanziato il progetto di “Assistenza domiciliare per anziani e disabili”.

L’intervento verrà realizzato con i fondi concessi al Comune dalla Regione.

Partirà nelle prossime settimane a Petrosino il progetto di “Assistenza domiciliare per anziani e disabili”. Si tratta di un intervento fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e proposto dall’Assessore alle Politiche sociali, Luca Facciolo, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone anziane potenziando il sistema domiciliare integrato. L’intervento è stato approvato dalla Giunta comunale nelle settimane scorse ed è stato finanziato dalla Regione per un importo di 34 mila euro.

Il servizio verrà erogato nei confronti di 20 persone in stato di ridotta o non autosufficienza, che sono sprovvisti di assistenza familiare o inseriti in contesti familiari che non possono garantire loro un’assistenza soddisfacente. Ai beneficiari dell’Assistenza domiciliare verranno garantite, attraverso idonee figure professionali, prestazioni inerenti l’aiuto domestico, l’igiene e la cura personale, il sostegno psicosociale.

A breve verrà pubblicato l’avviso per l’affidamento del servizio, al quale seguirà l’individuazione degli anziani e dei disabili beneficiari dell’Assistenza domiciliare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...