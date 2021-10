Petrosino. Il Sindaco Giacalone si congratula con i colleghi sindaci eletti alle Comunali

Il Sindaco Giacalone si congratula con i colleghi sindaci eletti alle Comunali

Congratulazioni ai colleghi sindaci Domenico Surdi, riconfermato primo cittadino di Alcamo, e Francesco Gruppuso, nuovo sindaco di Calatafimi. Da parte mia piena collaborazione e la disponibilità ad intraprendere iniziative comuni. Dal punto di vista politico, invece, un dato risulta evidente da questa tornata elettorale: il Partito Democratico vince quando sperimenta alleanze con i movimenti civici realmente radicati nei territori e quando si persegue un rapporto privilegiato con il M5S e le forze di sinistra. Un partito che in provincia, come nel resto della Sicilia, deve tornare ad essere presente, spalancare le porte e riprendere un dialogo con il mondo esterno ed interno. Guidare il cambiamento, non subirlo!

