Petrosino. Coronavirus, domani scuole aperte

Coronavirus, domani scuole aperte a Petrosino

A seguito del nuovo provvedimento di Musumeci il Sindaco Giacalone ha revocato l’Ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza

Da domani scuole aperte a Petrosino. Il Sindaco Gaspare Giacalone ha, infatti, revocato l’ordinanza con la quale sabato scorso aveva disposto per 10 giorni la sospensione delle attività didattiche in presenza. La revoca di tale ordinanza si è resa obbligatoria dopo che il Presidente della Regione, Nello Musumeci, stamattina ha abrogato la parte dell’ordinanza regionale n. 1 del 7 gennaio 2022 nella quale veniva data possibilità ai sindaci dei comuni dichiarati zona arancione di poter disporre la chiusura delle scuole per limitare i contagi da Covid-19. Dunque, da domani stop alla didattica a distanza e ripresa delle attività didattiche in classe.

