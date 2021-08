Parco Archeologico di Selinunte: Carabinieri Forestali sequestrano 9 kg di corallo e due rare conchiglie in vendita presso un venditore ambulante

Parco Archeologico di Selinunte: Carabinieri Forestali di Trapani sequestrano 9 kg di corallo e due rare conchiglie in vendita presso un venditore ambulante

DURANTE UN SERVIZIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO I CARABINIERI FORESTALI DEL CENTRO ANTICRIMINE NATURA DI PALERMO – DISTACCAMENTO DI TRAPANI, HANNO DENUNCIATO UN VENDITORE AMBULANTE POICHÉ ESPONEVA PER LA VENDITA, SENZA LA PREVISTA DOCUMENTAZIONE, NUMEROSI ESEMPLARI APPARTENTI A SPECIE TUTELATE DALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI WASHINGTON, MEGLIO CONOSCIUTA CON L’ACRONIMO CITES (CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA – CONVEZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DI SPECIE DELLA FAUNA E DELLA FLORA IN VIA D’ESTINZIONE).

L’UOMO, CHE AVEVA LA SUA BANCARELLA ALL’INTERNO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, DETENEVA INFATTI, OLTRE AI CARATTERISTICI SOUVENIR TIPICI DELL’ISOLA, VARI CORALLI E CONCHIGLIE PRIVI DI TRACCIABILITÀ RIGUARDO LA PROVENIENZA.

I CARABINIERI HANNO COSÌ SEQUESTRATO 9 CHILI DI CORALLO DISTINTI IN 67 PEZZI DI DIFFERENTI MISURE, TUTTI APPARTENENTI ALLA SPECIE SCLERACTINIA, NONCHÉ 2 CONCHIGLIE ROSA DELLA SPECIE STROMBUS GIGAS.

LA COMMERCIALIZZAZIONE DI SIMILI ESEMPLARI È INFATTI TUTELATA DA UN REGIME INTERNAZIONALE VOLTO A IMPEDIRE IL PRELIEVO E LA SUCCESSIVA COMMERCIALIZZAZIONE ILLEGALE DELLE SPECIE DI FLORA E FAUNA IN VIA DI ESTINZIONE. LA VENDITA DI SIMILI ESEMPLARI, CHE NEL CASO SCOPERTO A SELINUNTE, RIGUARDA ESEMPLARI ISCRITTI NELL’ALLEGATO, PREVEDE LA NECESSARIA PRESENZA DI UN CERTIFICATO DI IMPORTAZIONE E DI UNA DICHIARAZIONE SCRITTA DI CESSIONE. TALI DOCUMENTI ALL’ATTO DEL CONTROLLO NON SONO STATI ESIBITI, FACENDO SCATTARE COSÌ IL SEQUESTRO DI TUTTI GLI ESEMPLARI E LA DENUNCIA PER L’ILLECITA COMMERCIALIZZAZIONE.

