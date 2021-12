Oggi i funerali delle vittime della strage di Ravanusa. Bandiera a lutto anche nella sede della Uil Trapani

Anche nella sede della Uil Trapani, così come in tutte le sedi Uil di Sicilia, oggi sono state esposte bandiere a mezz’asta e listate a lutto, per rendere omaggio alle nove vittime della strage di Ravanusa nel giorno dei funerali, ma anche per reclamare attenzione vera dalle istituzioni politiche.

“Un gesto doveroso – afferma il segretario generale della Uil Trapani Eugenio Tumbarello – per sentirci vicini ai familiari delle vittime di questa strage che in queste ore vivono terribili momenti di dolore. Mi unisco all’appello della Uil Sicilia alle istituzioni affinché fatti del genere non debbano più ripetersi, puntando su prevenzione e manutenzione periodiche degli edifici e dei relativi impianti delle nostre città”.

Luisella Lionti e Gero Acquisto, segretari generali di Uil Sicilia e Uil Agrigento, a tal proposito dichiarano: “Fa bene il presidente del Consiglio Mario Draghi a chiedere verità, a definire inaccettabile l’accaduto. Non basta, però. A quante altre tragedie dovremo assistere ancora, prima che sia seriamente affrontata da Stato e Regione l’emergenza-manutenzioni nell’Isola?. Dinanzi alle scene della terribile esplosione di via Trilussa proviamo rabbia e dolore per l’accaduto, ma vogliamo anche esprimere sentimenti di gratitudine per il lavoro che stanno svolgendo gli angeli tra le macerie: vigili del fuoco e forze dell’ordine, su tutti”.

