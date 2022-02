Reading Time: 2 minutes

NUOVA ESPERIENZA NEL MONDO DEL LAVORO PER GLI STUDENTI DI GRAFICA E COMUNICAZIONE DELL’ITT “G.B. AMICO”

Nell’ambito delle attività di PCTO, l’Istituto scolastico ha stipulato convenzioni con 9 aziende del territorio che operano in diversi settori

Nuova esperienza a contatto con il mondo del lavoro per gli studenti dell’indirizzo Grafica e Comunicazione dell’ITT “G.B. Amico” di Trapani. Anche quest’anno, a seguito delle convenzioni stipulate dalla scuola con 9 aziende del territorio trapanese operanti nel settore della comunicazione, della grafica, del marketing, della fotografia, della tipografia e dello sport, l’istituto scolastico ha infatti avviato i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), che da lunedì scorso (14 febbraio 2022), vedono impegnati circa 80 studenti tra i 16 e i 18 anni. I ragazzi saranno, dunque, impegnati per 150 ore di stage da svolgere, nell’arco del triennio, all’interno delle aziende partner in varie attività coerenti con il loro percorso di studio dietro la guida di alcuni docenti che svolgono la funzione di tutor scolastico e di rappresentanti delle aziende che svolgono la funzione di tutor aziendale. Il progetto ha l’obiettivo di attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, arricchendo la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici formativi. Le aziende, le associazioni e gli enti partner individuati quest’anno dalla scuola, in particolare, sono i seguenti:

– Football Club “Trapani Calcio”;

– Club Sportivo “Pallacanestro Trapani”;

– Associazione di organizzazione di eventi “Amici della Musica”;

– “GrafiPrint Etichette”;

– Officina Grafica;

– Studio fotografico “Alessandro Spatafora”;

– Studio fotografico “Giulia Giacalone”;

– Studio fotografico “Roberto Guarano”;

– Lombardo Bikes.

Sin dai primi giorni di attività gli studenti si sono dimostrati coinvolti e hanno manifestato entusiasmo nei confronti delle nuove attività svolte che avranno significative ricadute positive non solo dal punto di vista esperienziale, ma soprattutto al fine di favorire l’inserimento di questi ragazzi nel mercato del lavoro.

