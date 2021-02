Morto don Antonino Aguanno, primo prete della Diocesi colpito da Covid

Per 30 anni è stato alla guida della parrocchia Madonna di Fatima di Campobello

REDAZIONE, 13 FEB – È morto questa mattina presso il Covid hospital “Paolo Borsellino” di Marsala, don Antonino Aguanno, 77 anni, il prete originario di Vita che, qualche settimana addietro, era risultato positivo al tampone Covid-19. Per le difficoltà respiratorie era stato dapprima ricoverato presso il reparto Covid dell’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo, poi il trasferimento in terapia intensiva a Marsala. Stamattina il decesso. Don Aguanno è il primo prete della Diocesi di Mazara del Vallo deceduto a causa delle complicanze legate al Covid-19. Il prete ha svolto la maggior parte del suo ministero di parroco nella comunità di Campobello di Mazara. Per 30 anni è stato alla guida della parrocchia Madonna di Fatima del paese ed è stato anche insegnante di religione presso le scuole elementari. Con lui sono cresciute intere generazioni di ragazzi. «Durante il suo ministero ha saputo seminare un rapporto di collaborazione tra le persone – ha detto don Nicola Patti, attuale parroco a Campobello di Mazara – ha saputo evangelizzare e portare la fede nell’intero quartiere della parrocchia». Nel 2015 il Vescovo monsignor Domenico Mogavero lo ha trasferito nel suo paese di origine dove poi ha concluso il suo ministero per raggiunti limiti d’età nel 2018.

