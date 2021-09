Mazara. Visita al Palazzo di Città dei vertici Rotary

Visita al Palazzo di Città dei vertici Rotary

Il neo Presidente del Rotary Club Mazara Vincenzo Modica unitamente a Goffredo Vaccaro, neo Governatore del Distretto Rotary Sicilia Malta 2110, per l’anno 2022/2023, ed al Past Governor Vincenzo Montalbano Caracci, sono stati accolti al Palazzo di Città dal Sindaco Salvatore Quinci.

Nel corso del cordiale incontro, congratulandosi con i vertici del Rotary per le iniziative culturali e di solidarietà che ne caratterizzano le azioni, il Sindaco ha espresso il compiacimento e l’augurio di un proficuo lavoro, condividendo la necessità di una sempre maggiore sinergia istituzionale. “Servire per Cambiare Vite” è il tema presidenziale scelto per l’anno rotariano 2021-2022.

Mi piace: Mi piace Caricamento...