Mazara si conferma “Comune Riciclone”, raggiunto l’83% di raccolta differenziata nell’anno 2021

“Per l’anno 2021 abbiamo centrato e superato l’obiettivo di raccolta differenziata dell’80% che ci eravamo prefissati, raggiungendo addirittura l’83%. La crescita esponenziale, dal 72,20% dell’anno 2019 al 75,05% del 2020, all’83% dell’anno appena concluso dimostra che la nostra Città è uno dei comuni più ricicloni della Sicilia tra quelli con popolazione superiore ai 50mila abitanti. I nostri concittadini hanno compreso l’importanza della differenziata a salvaguardia principalmente dell’ambiente”.

Lo annuncia il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, esprimendo soddisfazione dopo avere ricevuto dal direttore dell’esecuzione del servizio Rifiuti ing. Francesco Seidita e dall’Ufficio Ambiente il report di raccolta rifiuti dell’anno 2021 che attesta all”83% la raccolta differenziata.

“Dobbiamo continuare così – dice il Sindaco – e sconfiggere tutti insieme anche quella minoranza che ancora si ostina non rispettare le normali regole di convivenza civile non effettuando la differenziata ed usando il territorio come una pattumiera. Siamo inoltre impegnati, attraverso l’imminente apertura della nuova grande isola ecologica a Mazara Due – annuncia Quinci – a riprendere anche nel quartiere una corretta differenziata. Un altro importante obiettivo è quello di recuperare la sacca di evasione della Tari affinché i grandi risultati della differenziata possano essere ben visibili anche nella bollettazione e affinché – conclude il Sindaco – pagare tutti per pagare meno sia non solo un motto ma una realtà”.

Nel report allegato tutti i dati del 2021.

