Mazara. Riscossione coattiva Tari anni precedenti

Riscossione coattiva Tari anni precedenti

Con due distinte determine dirigenziali del settore “Gestione delle Risorse”, l’amministrazione comunale interviene sulla riscossione coattiva della Tari.

In particolare la determinazione dirigenziale n. 2868/2021 prevede la prosecuzione del servizio avviato nei mesi scorsi con la ditta ASSIST S.p.A. con sede in Beinasco (TO), per un importo di € 81.359,00, oltre I.V.A. di legge al 22% per “l’attività di riscossione coattiva del tributo TARI riferito al recupero delle intere annualità pregresse 2016 e 2017 per importi superiori ad € 800,00 e per tutte le categorie e fasce di utenza (utenza domestica e non domestica), nonché a porre in essere altre azioni di recupero crediti da estendere anche alle successive annualità e in riferimento agli avvisi di accertamento già divenuti definitivi ed esecutivi.

Con la determinazione n. 2867/2021 si attivano le procedure per il servizio alla “Riscossione coattiva della Tari” tramite accertamento esecutivo o ingiunzione fiscale delle entrate non riscosse TARI annualità 2014 e 2015 con attività di supporto agli uffici comunali mediante affidamento diretto tramite Mepa alla ditta M.T. S.p.A di Santarcangelo di Romagna per un importo di € 138.500,00, oltre I.V.A. di legge al 22%.

