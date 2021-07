Mazara. Riparato il guasto elettrico nel pozzo Ramisella 1, l’erogazione idrica al Trasmazaro sta tornando alla normalità

Riparato il guasto elettrico nel pozzo Ramisella 1 che ha creato disagi nell’erogazione al Trasmazaro

L’Ufficio idrico comunale rende noto che a seguito di un guasto elettrico nella giornata di ieri si è spento il pozzo Ramisella 1, provocando disagi nell’erogazione idrica del quartiere Trasmazaro. I tecnici sono intervenuti riparando celermente, già ieri, il guasto e consentendo la riaccensione del pozzo. Tuttavia – sottolinea l’Ufficio idrico – i tempi per la messa in pressione degli impianti non sono uniformi e pertanto in gran parte del popoloso quartiere l’erogazione idrica è già tornata alla normalità, mentre entro oggi – assicura ancora l’Ufficio – anche nella restante parte l’erogazione idrica verrà ripristinata.

Per tutte le segnalazioni gli utenti possono utilizzare l’app segnalazionimazara.it

Oltre ad utilizzare l’app, per le sole segnalazioni idriche gli utenti possono telefonare ai numeri dedicati: 0923671521 – 3336192044 e 3336192060 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 14).

Per i pomeriggi feriali, dalle ore 14 alle ore 20, e per i festivi, dalle ore 8 alle ore 20, è possibile contattare il numero di reperibilità: 3336191988.

