Mazara. Rimodulato il progetto per la sicurezza in centro storico

Rimodulato il progetto per la sicurezza in centro storico

Su richiesta della Prefettura, ridotto da 46mila a 27mila euro l’investimento complessivo per rientrare nel budget del Fondo per la sicurezza urbana stanziato per l’intero territorio provinciale

Con deliberazione n. 155 di ieri, la Giunta municipale ha aprovato la rimodulazione del progetto per la sicurezza in centro storico, prevenzione e contrasto delle attività criminali di vendita e spaccio di stupefacenti nella Casbah, che era stato approvato l’8 ottobre con delibera n. 154/2021.

Su richiesta della Prefettura l’amministrazione comunale ha ridotto da 46mila a 27mila l’investimento progettuale, riformulando la richiesta di finanziamento nell’ambito del Fondo per la sicurezza urbana, adottato con Decreto del Ministero dell’Interno.

La Prefettura di Trapani ha infatti comunicato ai comuni che per il territorio provinciale sono disponibili circa 160mila euro, invitando gli stessi comuni a presentare proposte progettuali apposite. Sulla scorta delle proposte, la stessa Prefettura ha chiesto ai Comuni di rimodulare le proposte progettuali in maniera proporzionale tendendo conto del numero degli abitanti di ogni comune, in modo da soddisfare tutte le richieste pervenute.

Il progetto rielaborato dal Comune, a cui hanno partecipato i Servizi Digitalizzazione ed il Comando della Polizia Municipale, ha pertanto ridotto da 30mila 500 euro a 11mila euro circa l’investimento per la videosorveglianza prevedendo l’acquisto e la collocazione di 18 telecamere anziché 32 e non prevedendo l’acquisto di armadi di registrazione. Ha inoltre ridotto da 5mila a 4mila 116 euro l’investimento per la campagna informativa. Rimangono invariati gli investimenti previsti per la copertura del costo dei servizi straordinari di controllo nelle ore serali dei week end da parte della Polizia Municipale (5mila euro) per l’acquisto di 4 bici elettriche da dare in dotazione al personale di controllo (6mila euro).

Il progetto rielaborato, approvato dalla Giunta, è stato inviato alla Prefettura per l’ammissione al finanziamento.

