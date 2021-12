Mazara. Rifiuti, mercoledì 8 dicembre in quanto festivo non si effettua la raccolta differenziata

Rifiuti, mercoledì 8 dicembre in quanto festivo non si effettua la raccolta differenziata

L’Ufficio comunale Ambiente ricorda all’utenza che mercoledì 8 dicembre, in quanto giornata festiva (Festività dell’Immacolata) il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti non verrà svolto.

Pertanto, dalla serata di martedì 7 non va esposto alcun mastello. La prevista raccolta del mercoledì dell’umido organico slitta a venerdì come da calendario mentre la raccolta del vetro slitta a mercoledì 15.

Poiché la giornata del giovedì è di consueto dedicata ad altro servizio territoriale, la raccolta porta a porta dei rifiuti riprenderà regolarmente venerdì 10 dicembre con il normale calendario (esposizione mastelli umido organico).

Si confida nella collaborazione della cittadinanza anche per quanto riguarda i sacchetti da utilizzare correttamente per il conferimento dei rifiuti. Si ricorda che per i rifiuti organici occorre utilizzare esclusivamente i sacchetti biodegradabili, mentre per l’indifferenziata è possibile utilizzare normali sacchetti tranne quelli non trasparenti e di colore nero.

