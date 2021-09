Mazara. Rifiuti Covid, da lunedì 4 ott. il servizio verrà effettuato il lunedì e il giovedì

Rifiuti Covid, da lunedì 4 ottobre il servizio verrà effettuato il lunedì e il giovedì

Il servizio di raccolta rifiuti indifferenziati presso le abitazioni dei soggetti posti in quarantena obbligatoria Covid verrà rimodulato a partire da lunedì 4 ottobre.

“Dai dati comunicati dall’Asp – sottolinea l’Ufficio Ambiente – il numero dei casi di positività al virus e dei soggetti posti in quarantena è sensibilmente diminuito. Da qui la decisione, a partire da lunedì 4 ottobre, di limitare a due sole giornate: il lunedì ed il giovedì in tutto il territorio il servizio di raccolta indifferenziata presso le abitazioni dei soggetti posti in quarantena”.

Attualmente e fino a venerdì 1 ottobre il servizio è articolato in quattro giornate: il lunedì ed il giovedì nella zona denominata “Centro Città”, il martedì ed il venerdì nella zona esterna al perimetro del centro.

Da lunedì 4 ottobre il servizio verrà effettuato il lunedì ed il giovedì in tutto il territorio senza distinzioni di zone.

Si sottolinea che il Comune interviene tramite una ditta privata, di fatto in via sostitutiva all’Asp che si è dichiarata impossibilitata ad effettuare il servizio previsto dalle ordinanze del Presidente della Regione.

Per le persone in isolamento domiciliare il servizio di raccolta rifiuti, secondo le modalità sopraindicate cesserà alla comunicazione telefonica o tramite WhatsApp al numero 3336192051 dell’esito negativo del tampone e della fine della quarantena, naturalmente previa verifica presso l’Asp.

Subito dopo la fine della quarantena i soggetti interessati dovranno riprendere le normali modalità di raccolta differenziata.

