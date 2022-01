Mazara, riaprono le scuole da mercoledì 19 gennaio

“Da domani, mercoledì 19 gennaio, le scuole di ogni e grado del nostro comune riprenderanno l’attività didattica in presenza”.

Lo annuncia il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci.

“A seguito della nuova ordinanza n. 5 di oggi del Presidente della Regione Siciliana, che di fatto abroga l’art. 2 della precedente ordinanza del 7 gennaio su ‘disposizioni per il sistema scolastico’ – spiega il sindaco Quinci – viene a mancare il presupposto giuridico che aveva consentito le ordinanze dei sindaci dei comuni in zona arancione, tra le quali la nostra ordinanza del 15 gennaio scorso, che aveva determinato la sospensione delle attività didattiche in presenza. Mi accingo pertanto a firmare e notificare alle autorità ed ai dirigenti scolastici l’ordinanza che revoca la sospensione delle attività didattiche in presenza. Da domani, pertanto, riaprono le scuole! A tutto il personale scolastico e soprattutto ai nostri ragazzi – conclude il Sindaco – ribadiamo l’appello ad osservare scrupolosamente le prescrizioni, dalla mascherina al distanziamento al lavaggio costante delle mani, sia a scuola che fuori, con la speranza che diminuiscano i contagi e che finalmente si possa tornare alla normalità al più presto anche grazie all’incremento delle vaccinazioni”.