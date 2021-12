Mazara. Realizzazione di un parco urbano nell’area di via Carlo Alberto Dalla Chiesa

Realizzazione di un parco urbano nell’area di via Carlo Alberto Dalla Chiesa

Via libera al progetto di realizzazione di un parco urbano che sorgerà nella via Carlo Alberto Dalla Chiesa, nell’area compresa tra l’attuale parcheggio che si trova vicino al Comando della Compagnia Carabinieri di Mazara del Vallo e la linea ferrata. Si tratta di un’area estesa circa 4000 metri quadri al momento in stato di abbandono che verrà bonificata e trasformata in parco urbano con 5 aree attrezzate: Ingresso e ampia zona pedonale; Parco giochi per bambini; Area sport/fitness; Area cani; Area libera con prato verde e zone ombreggiate.

Dopo l’inserimento dell’opera nel piano annuale delle opere pubbliche e l’affidamento della progettazione allo studio dell’ingegnere Salvatore Caradonna, si è registrato l’esito positivo della conferenza di servizi indetta per acquisire i pareri di legge.

Il dirigente comunale del settore tecnico, arch. Maurizio Falzone, con propria determinazione n. 2990 di ieri ha approvato in via definitiva il progetto e lo schema del bando di gara.

I lavori verranno affidati tramite la procedura di gara Mepa (Mercato elettronico della pubblica amministrazione). L’investimento complessivo è di circa 250mila euro dei quali circa 190mila euro a base d’asta per lavori comprensivi di oneri di sicurezza.

Dopo le procedure di gara e l’affidamento dei lavori, gli interventi dovranno completarsi entro 120 giorni dalla consegna formale.

Per la determinazione dirigenziale, CLICCA QUI

Per il progetto e gli allegati, CLICCA QUI

