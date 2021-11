Mazara, Progetto Reinventer “Italia-Tunisia”, avviso per selezione di 3 esperti junior

La scadenza per presentazione domande il 15 dicembre

Pubblicato ieri nell’albo pretorio online del portale istituzionale, l’avviso con il quale il Comune, nella qualità di ente partner del progetto Reinventer, ricerca 3 esperti Junior per la promozione e l’animazione delle attività di incubazione e l’animazione delle start up e delle imprese esistenti.

A ciascun esperto sarà garantito un contratto di consulenza professionale per un periodo di circa 13 mesi, con corresponsione di 12.000 euro lordi.

La scadenza delle domande è fissata per il 15 dicembre prossimo (30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso).

Tra i requisiti previsti: essere titolari di partita Iva, cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Ue o di un Paese transfrontaliero del Programma Italia-Tunisia 2014-2020, laurea triennale o magistrale, esperienza di almeno 36 mesi nella qualità di esperto in almeno due tra i quattro settori indicati nell’avviso: (promozione di percorsi di inclusione e partecipazione su scala urbana, gestione di laboratori ed eventi sui temi della rigenerazione urbana, mentoring per start up, promozione e valorizzazione di progetti imprenditoriali).

Le domande, sul modello e con le modalità indicate nell’avviso, dovranno essere presentate entro e non oltre il 15 dicembre 2021 via pec a: protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it

Per consultare l’avviso integrale, CLICCA QUI

Il progetto Reinventer, finanziato dalla Regione Siciliana con i fondi comunitari del programma IEV CT ITALIE TUNISIE 2014- 2020 ha come partners oltre al Comune di Mazara del Vallo, il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia SCpA quale Capofila, INNESTA SRL, APII – Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation, Elgazala Technopark.

Obiettivi del progetto sono, in particolare: rafforzare e collegare in rete gli ecosistemi siciliani e tunisini; aumentare l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati come NEET e giovani donne, sostenere l’integrazione di comunità straniere in Sicilia, in particolare i tunisini presenti nella Provincia di Trapani e nella Sicilia Meridionale.

Il primo evento di Reinventer si terrà a Mazara del Vallo il prossimo 23 novembre. I dettagli verranno resi noti nella giornata di domani.

Mi piace: Mi piace Caricamento...