Mazara. Parco Urbano nella via Carlo Alberto Dalla Chiesa, aggiudicati i lavori

Parco Urbano nella via Carlo Alberto Dalla Chiesa, aggiudicati i lavori

Con determina n. 386 di oggi il dirigente del settore Tecnico Maurizio Falzone ha preso atto dei verbali di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un Parco Urbano nella via Carlo Alberto Dalla Chiesa e dichiarato l’efficacia di aggiudicazione in favore dell’impresa LUICAN GROUP S.R.L. di Caltanissetta che ha offerto un ribasso del 26,3560% sull’importo a base d’asta di circa 190mila euro.

Il progetto di un parco urbano che sorgerà nell’area compresa tra l’attuale parcheggio che si trova vicino al Comando della Compagnia Carabinieri di Mazara del Vallo e la linea ferrata, interessa un’area estesa circa 4000 metri quadri al momento in stato di abbandono che verrà bonificata. Verranno realizzate 5 aree attrezzate: ingresso e ampia zona pedonale; parco giochi per bambini; area sport/fitness; area cani; area libera con prato verde e zone ombreggiate.

La progettazione è stata affidata allo studio dell’ingegnere Salvatore Caradonna.

A seguito dell’aggiudicazione, nei prossimi giorni avverrà la consegna dei lavori che dovranno terminare entro 120 giorni dalla stessa consegna.

