Mazara. Obbligo di green pass anche per l’accesso a tutti gli uffici comunali

Obbligo di green pass (dal primo febbraio) anche per l’accesso a tutti gli uffici comunali

Avviso del dirigente dei Servizi Demografici: dal 7 febbraio obbligo di prenotazione per l’accesso agli uffici

Da martedì primo febbraio anche per gli accessi agli uffici comunali è previsto il possesso di green pass oltre a mascherina e temperatura corporea inferiore ai 37,5° già attualmente previsti.

E proprio in previsione dell’entrata in vigore delle misure adottate dal Governo che prevedono appunto da domani l’obbligo di green pass anche per accedere ad uffici e servizi pubblici, il dirigente del settore Servizi Demografici avv. Laura Serra ha emanato e fatto affiggere un apposito avviso pubblico.

“Dal 7 febbraio 2022 – si legge nell’avviso – per accedere agli uffici dei Servizi Demografici sarà inoltre necessaria la preventiva prenotazione”. Nello stesso avviso si sottolinea che le prenotazioni telefoniche verranno ricevute e registrate solo nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e per l’ufficio Carte d’Identità il mercoledì dalle ore 10 alle ore 13. Questi i recapiti:

Uffici di Stato Civile: Decessi, nascite, cittadinanza, archivio e certificazioni: 0923 671333 0923 671334

Pubblicazioni, matrimoni, separazioni, divorzi: 0923 671335 0923 671321

Ufficio anagrafe e certificazioni storiche 0923 671317 0923 671318

Certificazioni e Cambi di residenza 0923 671329 0923 671330

Ufficio Elettorale, leva e autentiche 0923 671328 0923 671327

Ufficio Carte di identità: la prenotazione per il rilascio/rinnovo della carta di identità elettronica va fatta sul sistema di prenotazione online: https://www.prenotazionicie.interno.gov.it

Per altre comunicazioni: 0923671324 – 0923671325

Questi gli indirizzi e-mail di posta istituzionale:

servizidemografici@comune.mazaradelvallo.tp.it

statocivile@comune.mazaradelvallo.tp.it

anagrafe@comunemazaradelvallo.tp.it

cartadidentita@comunemazaradelvallo.tp.it

Pec per tutti gli uffici: servizidemografici@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it

Le giornate di apertura al pubblico:

Ufficio Autentiche Lunedì – Mercoledì – Venerdì: ore 8:30 – ore 13:00; Mercoledì: ore 15:30 – ore 17:30;

Ufficio Carte di Identità Lunedì-Martedì-Giovedì-Venerdì: ore 8:30 – ore 12:30; Mercoledì: ore 15:30 – ore 17:30.

Gli altri Uffici “Anagrafe”, “Stato Civile”, “Elettorale e leva”: Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00.

AVVISO Dirigente Servizi Demografici

