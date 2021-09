Mazara. Nuovo bando per assegnazione alloggi popolari di edilizia residenziale pubblica

Nuovo bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi popolari di edilizia residenziale pubblica

Lo prevede l’atto di indirizzo approvato dalla Giunta Municipale

“Nell’ambito delle azioni mirate a sostenere le fasce più deboli della popolazione, abbiamo approvato in Giunta un atto di indirizzo per la predisposizione di un bando generale di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello IACP di Trapani e del Comune di Mazara del Vallo. La graduatoria che scaturirà da questo bando, tenendo conto delle riserve di legge, dovrà avere una validità di cinque anni e dovrà essere utilizzata sia per l’assegnazione in locazione semplice dei 12 alloggi che l’Iacp sta realizzando in via De Sineis, sia per la locazione di tutti quegli alloggi di edilizia popolare nel comune di Mazara del Vallo, disponibili o che si renderanno disponibili, in corso di costruzione o da costruire, di proprietà sia dello IACP sia del nostro Comune”.

Lo annuncia l’assessore comunale al Bilancio e Patrimonio Giacomo Mauro, proponente della deliberazione n. 136/2021 approvata dalla Giunta municipale con la quale si incarica il dirigente del 3° settore comunale a predisporre un bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica del comune di Mazara del Vallo.