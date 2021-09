Mazara. Mensa scolastica, avviata la gara

Mensa scolastica, avviata la gara

Avviata nei giorni scorsi nella piattaforma Mepa (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) la procedura di gara aperta per l’erogazione del servizio di refezione Scolastica per la scuola dell’infanzia e primaria del Comune per un periodo compreso tra il mese di ottobre 2021 ed il mese di maggio 2022.

Il servizio, che verrà affidato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevede un costo complessivo di 617mila 628 euro comprensivo di Iva al 4%, di cui 603mila 928 euro soggetti a ribasso, oltre ad oneri di sicurezza e costi amministrativi non soggetti a ribasso.

Il servizio di refezione prevedrà, come per gli anni passati, la compartecipazione economica delle famiglie in base a quattro fasce contributive: la mensa scolastica sarà gratuita per le famiglie con Isee fino a 6mila euro; avrà un costo del 50% per famiglie con Isee compreso tra 6mila e un euro e 12mila euro; del 75% per famiglie con Isee compreso tra 12mila ed un euro e 18mila euro; la spesa della mensa sarà interamente a carico delle famiglie con Isee superiore a 18mila euro.

Al termine delle procedure di gara verranno comunicati ulteriori dettagli ed il costo effettivo sulla scorta del ribasso che verrà operato in sede di gara.

Mi piace: Mi piace Caricamento...