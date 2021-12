Mazara. Manifestazioni natalizie, gli eventi fino al 26 dicembre

Natale, il programma dal 23 al 26 dicembre

Proseguono gli eventi del programma Il Natale delle Fiabe 2021 che oggi (mercoledì 22 dicembre) propone alle ore 18 nella piazza Mokarta lo spettacolo musicale “Square Room Jam session e musica live” a cura dell’associazione Il Canto del Marrobbio.

Questi gli eventi dal 23 al 26 dicembre:

GIOVEDI’ 23 dicembre

– Alle ore 16,30 nel quartiere Makara animazione natalizia “Babbo Natale e zampognari” a cura dell’associazione Musikè.

– Alle ore 18,30 al teatro Garibaldi teatro per bambini “A Mare con tutti i pesci” nell’ambito della Rassegna teatrale per bambini “In scena per Natale” a cura dell’associazione Oliver. Daria Castellini e Dario Frasca portano in scena la storia di un piccolo desideroso di intraprendere il viaggio della vita, di conoscere, crescere, fare esperienze in assoluta autonomia. Un cammino pieno di sorprese, belle e meno belle, tutte necessarie per farsi grande. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti nel rispetto delle prescrizioni Covid.

Le altre rappresentazioni della rassegna teatrale Oliver sono in programma il 27 dicembre, il 2 gennaio ed il 6 gennaio.

VENERDI’ 24 DICEMBRE:

-Alle ore 16,30 Musica itinerante “Natale in jazz” nelle vie del centro, a cura dell’associazione Musikè.

SABATO 25 DICEMBRE

-Alle ore 10 Musica itinerante “Natale in jazz” nelle vie del centro, a cura dell’associazione Musikè.

DOMENICA 26 DICEMBRE

– Dalle ore 17,30 con partenza da corso Vittorio Veneto: Corteo con carri, pifferaio magico, giullari, trampolieri e musica, organizzato dall’associazione Giardini d’Arte. Percorso: corso Vittorio Veneto – piazza della Repubblica.

Per tutti gli eventi: stampa la #brochure PDF: https://bit.ly/31iRm9x

