Mazara. Lutto per scomparsa avvocato Claudia Ingraldo, il cordoglio del consiglio comunale

Il consiglio comunale si unisce al dolore della famiglia Bianco-Ingraldo

“Anche il consiglio comunale di Mazara del Vallo nella sua interezza si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa dell’avvocato Claudia Ingraldo, venuta a mancare all’alba di oggi a causa di un malore improvviso all’età di 48 anni. Questo evento, già in sé tragico, colpisce una famiglia di professionisti e imprenditori stimati in Città e desta particolare commozione anche per la giovane età del compianto avvocato Ingraldo e per il fatto che è stato un evento improvviso. All’imprenditore Michele Bianco, coniuge dell’avvocato Ingraldo, ai figli e familiari va tutto il nostro affetto e la vicinanza”.

Questo il messaggio di cordoglio espresso dal presidente del consiglio comunale Vito Gancitano a nome del massimo consesso civico per la scomparsa dell’avvocato Claudia Ingraldo.

