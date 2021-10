Mazara. Lutto per la scomparsa della dipendente comunale Giusy Quinci. Il cordoglio dell’amministrazione comunale

Lutto per la scomparsa della dipendente comunale Giusy Quinci

Il cordoglio dell’amministrazione comunale

E’ venuta a mancare ieri mattina la dipendente comunale Giusy Quinci. Aveva 58 anni e da mesi lottava contro una grave malattia.

In servizio al Comune di Mazara del Vallo fin dal 2002, prima come contrattista successivamente immessa in ruolo, Giusy Quinci prestava servizio nel Settore Pubblica Istruzione e svolgeva anche le funzioni di segretaria della IV Commissione consiliare “Igiene, Sanità, Assistenza Sociale e Tutela dell’Ambiente.

Il Sindaco Quinci, a nome della Giunta e dell’intero Comune, il presidente del Consiglio comunale Gancitano, a nome del massimo consesso civico, il vice presidente della IV Commissione Casale a nome del presidente Palermo e di tutti i componenti e la dirigente Gabriella Marascia, facendosi interprete dei sentimenti di tutto il personale comunale, hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia di Giusy Quinci ed in particolare alle tre figlie.

I funerali verranno celebrati oggi, sabato 23 ottobre alle ore 15 in Cattedrale.

