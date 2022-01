Mazara. Lavori di collettamento fognatura

Reading Time: 2 minutes

Lungomare Mazzini, posa d’asfalto temporanea per l’assestamento dopo gli scavi per la fognatura

Reina, assessore ai Lavori Pubblici: “Da marzo – assicura la ditta – sarà realizzato il giusto strato di asfalto”

“L’amministrazione comunale segue passo passo la realizzazione dei lavori del nuovo sistema di raccolta e collettamento delle acque nere che è stata avviata nel 2020 nella zona Tonnarella e Trasmazaro a cura della struttura del Commissario unico della depurazione. Siamo consapevoli che tali lavori creano disagi ma sono assolutamente necessari! I lavori in questi mesi hanno anche interessato i lungomare Mazzini e Hopps per il collegamento con il depuratore. Nel corso di un colloquio avvenuto oggi, l’impresa ci ha assicurato che l’asfalto posto a copertura dello scavo nel lungomare è temporaneo per consentire l’assestamento e che nel mese di marzo verrà realizzato il giusto strato di asfalto con i margini di 60 centimetri ai lati dello stesso scavo per rendere la circolazione pienamente fruibile. Abbiamo inoltre chiesto che nelle zone di Tonnarella oggetto degli interventi si ripristinino le normali condizioni di sicurezza mentre per quanto riguarda via Bessarione potremo intervenire come Comune non appena termineranno i lavori e ci sarà consegnata la strada in modo tale da poterla asfaltare per bene in maniera integrale”.

Lo ha detto l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Michele Reina a seguito di un colloquio con il raggruppamento temporaneo d’imprese composto da EUROVEGA COSTRUZIONI s.r.l. di Capo d’Orlando (mandataria), CELI ENERGIA s.r.l di Santa Ninfa (Mandante) e CEDIT s.r.l di Agrigento (Mandante), aggiudicatario dell’appalto Invitalia per i lavori di realizzazione del nuovo sistema di raccolta e collettamento delle acque nere dei quartieri Tonnarella e Trasmazaro. I lavori (61 chilometri di rete fognaria con 9 impianti di sollevamento e collettori a gravità per circa 58 chilometri) prevedono anche interventi nei lungomare per consentire il collegamento con il depuratore la cui potenzialità aumenterà dagli attuali 46 mila a 69 mila abitanti equivalenti. Tutti gli interventi sono finanziati con fondi Cipe.

Mi piace: Mi piace Caricamento...