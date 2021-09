Mazara. Inizio di anno scolastico, il messaggio del Sindaco Quinci “Ripresa in sicurezza”

Inizio di anno scolastico, il messaggio del Sindaco Quinci “Ripresa in sicurezza”

“La ripresa dell’anno scolastico segna un nuovo inizio per studenti, docenti, dirigenti e personale tutto, alle prese con i timori e le nuove regole legati all’emergenza Covid.

La pandemia, oggi attenuata dalla campagna di vaccinazione, è sempre lì, in agguato. Al mondo della scuola di Mazara del Vallo che in questi giorni riprende le lezioni diciamo quindi: attenzione, prudenza e rispetto delle regole. Consapevoli come siamo che il problema della diffusione del virus non è mai stato l’ambiente scolastico, bensì l’esterno”.

Con queste parole il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci apre il messaggio augurale rivolto al mondo della scuola mazarese.

“Apriamo questo nuovo anno scolastico – sottolinea il Sindaco – con alcune notizie positive. Il rischio di trasferimento in altra sede del liceo artistico è stato al momento scongiurato e la decisione dell’ex Provincia di prorogare i contratti di affitto in essere consente un avvio di anno scolastico in serenità. Come amministrazione siamo stati impegnati in questi mesi a rendere puliti e fruibili i plessi scolastici di nostra competenza per un avvio in sicurezza. In più la nostra programmazione inerente la riqualificazione degli edifici scolastici sta dando i suoi frutti. Proprio in questi giorni vengono notificati al Comune importanti decreti di finanziamento di cui daremo notizia nelle prossime ore. A tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, ai docenti, ai dirigenti, al personale tutto ed alle loro famiglie un augurio di buon anno scolastico! La scuola, insieme alla famiglia – conclude Quinci – è una delle principali agenzie educative e come tale va sostenuta per il presente ed il futuro della nostra comunità”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...